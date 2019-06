Mange lokale på stemmesedlerne: Fire ud af fem kandidater bor selv i den fynske storkreds

Der bliver rig mulighed for at sætte kryds ved en fynbo til folketingsvalget, hvis man foretrækker det. En stor del af de opstillede bor nemlig selv i storkredsen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Langt størstedelen af kandidaterne, der til folketingsvalget stiller op i den fynske storkreds, bor selv i kredsen - og flere partier stiller med rent fynske kandidatlister. Den lokale forankring er vigtig for mange vælgere, mener valgekspert.

Rudkøbing, Munkebo, Odense og Nyborg. Kandidaterne til folketingsvalget, som fynboerne grundlovsdag kan sætte kryds ved, bor i vid udstrækning selv på Fyn, Ærø og Langeland. Over 80 procent har hjemme i den fynske storkreds, som de stiller op i. Det viser en gennemgang, som Fyens Stiftstidende har lavet. Partierne Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne samt enmandshærene i Stram Kurs og Partiet Klaus Riskær Pedersen stiller med rent fynske hold til valget, mens fem af seks kandidater fra Konservative og seks af Socialdemokratiets otte er fynboer. Den sidste hos Konservative er dog børne- og socialminister Mai Mercado, mens de to øvrige hos Socialdemokratiet er retsordfører Trine Bramsen og Dan Jørgensen, der er forhenværende minister og nuværende næstformand i gruppeledelsen. Alle tre har fynsk baggrund, men bor i dag i hovedstadsområdet.

Om geografien ved folketingsvalg Ved folketingsvalget skal der vælges i alt 179 medlemmer, heraf to på Færøerne og to på Grønland.



Landet er inddelt i tre dele; Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland, som igen er inddelt i storkredse og opstillingskredse.



Landsdelene består af fire storkredse i hovedstaden og tre storkredse i de to andre.



Mandaterne fordeles til landsdele og storkredse efter områdernes folketal, vælgertal ved sidste folketingsvalg og areal i kvadratkilometer ganget med 20.



Der er ikke bopælspligt, så man behøver ikke bo i den kreds, hvor man stiller op. Men ingen kan være kandidat i mere end én storkreds.

Slår sig op på det lokale Og det kan for nogle vælgere være afgørende at sætte deres kryds ved en kandidat, der kender de lokale og regionale forhold. Det mener chefforsker og valgekspert Roger Buch på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus: - Der er ingen tvivl om, at det for nogle vælgere spiller en meget stor rolle. Og vi kan jo også se, at det er noget, partierne og kandidaterne gør meget ud af. Man slår sig op på, at man har gjort det ene eller andet - eller vil gøre det - for Middelfart, Odense eller Fyn som helhed. Roger Buch nævner Venstres Michael Aastrup Jensen, der stiller op i Randers, hvor chefforskeren bor. - Han er udenrigsordfører og sidder i Europarådet og er måske et bud på en kommende udenrigsminister, hvis der engang kommer en ny Venstre-regering. Men han slår i valgkampen på Venstres holdninger og på de lokale resultater, han har skaffet, ligesom han lover nye ting, han vil gøre for Østjylland og Randers-området. På Christiansborg bruger han jo sin tid på udenrigspolitik og EU-politik, men det nævner han ikke med et ord i sin valgkamp.

Et signal fra lovgiverne - Nye Borgerliges kandidat på Fyn har trukket sig, og der er nu tre tilbage, som ikke bor i den fynske storkreds. Er det risikabelt for partiet ikke at have nogen lokale? - Det kan være forskelligt fra parti til parti. Nogle partier slår på nogle meget principielle, ideologiske ting, hvor det lokale måske i virkeligheden ikke er så vigtigt. Når det er sagt, tror jeg, det er enormt vigtigt for folketingspolitikere at kunne sige, at de har gjort en masse for kredsen. For eksempel at have presset på for tre spor på motorvejen, og at det er lykkedes. Indtil 1920 var der flertalsvalg i enkeltmandskredse, hvor kun den med flest stemmer blev valgt, og resten af stemmerne var spildt. Det sikrede ifølge chefforskeren en ekstrem lokal forankring, fordi næsten alle dengang stillede op i den kreds, hvor de boede. Men den geografiske tilknytning er stadig bygget ind i valglovgivningen, fordi mandaterne er bundet på de enkelte storkredse i Danmark. - Det er et signal fra grundloven og fra de folketingspolitikere, der har vedtaget valglovene, om at geografi er vigtigt, siger han.

Balance på ministerholdet Roger Buch peger på, at geografien også spiller ind, når der i næste uge skal dannes en ny regering. - Når man skal sammensætte ministerholdet, kan man komme ud for, at man må se bort fra den bedste kandidat til posten som uddannelsesminister eller forsvarsminister, fordi man mangler en minister fra Nordjylland. Sådan nogle kabaler skal der også laves. Han nævner, at der i Venstre for nogle år siden var stor utilfredshed med den geografiske balance på ministerholdet, som blandt andre Søren Gade offentligt kritiserede. - Og det vil Mette Frederiksen også kunne løbe ind i, når hun efter meningsmålingerne at dømme skal sammensætte en ny regering efter valget. Det er vigtigt for hende at have i baghovedet, og det er jeg heller ikke i tvivl om, at hun har. Alle på Christiansborg er klar over, at geografi spiller en stor rolle i folketingspolitik.