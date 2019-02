Mange kredse har fået flere betjente: Men ikke Fyns Politi

Anderledes er det i otte andre politikredse, hvoraf mange også set over hele perioden siden folketingsvalget har fået flere betjente. I løbet af det seneste år har eksempelvis Nordjyllands Politi fået 15 flere betjente, Midt- og Vestjylland otte, Syd- og Sønderjyllands Politi 14 og Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi 19 betjente mere i staben.

Tallene har ministeriet leveret til Retsudvalget, fordi justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er blevet bedt om at redegøre for, hvor mange politibetjente der er blevet tilført hver enkel politikreds siden folketingsvalget i 2015. Og selv om der også er kommet nyt mandskab til Fyn, er der alt i alt flere, der er skiftet til andre kredse eller er gået på pension.

Og der er ikke kommet flere betjente til i Fyns Politi siden. Af et nyt svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg fremgår det, at antallet af betjente på Fyn faldt en smule fra 622 i januar sidste år til 618 i samme måned i år. Til sammenligning var der 681 betjente i kredsen i juni 2015.

Hurtigere udrykning

Det var i høj grad faldet i antallet af betjente, der ifølge Kit Claudi Grøn-Iversen nødvendiggjorde den af mange udskældte reorganisering i den fynske politikreds, der desuden var hårdt ramt af bevogtningsopgaver i København efter terrorangrebet og grænsekontrol, som lagde beslag på mellem 70 og 95 årsværk.

Reorganiseringen havde til formål at sikre et intakt akutberedskab og en hurtigere responstid, når borgerne havde brug for hjælp. Det betød centraliseringer i større enheder og lukninger af adskillige nærpolitistationer.

Med til billedet hører dog også, at nye centrale enheder på landsplan - som Særlig Efterforskning Vest under Østjyllands Politi - begyndte at tage sig af mange større efterforskninger, ligesom civile afløste betjentene i fotovognene.

Fra januar 2019 er transport af arrestanter desuden overgået til Kriminalforsorgen. Det er dog stadig betjente, der transporterer de farligste arrestanter.