Mange fynboer sætter kursen mod Sjælland i julen

Odense Banegård kommer til at myldre med mennesker de kommende dage på grund af julen.

Og DSB er nu klar med en melding om, hvor de fleste togrejsende sætter kursen hen:

Skal rejsen ske med DSB's tog fra Odense Station i dagene op mod jul, så har mange af de rejsende i år købt en pladsbillet til København, Københavns Lufthavn, Esbjerg, Roskilde og Høje Taastrup.

Og ifølge DSB er det en god idé at købe netop en pladsbillet, når man skal ud at rejse i ferien.

- Der er mange mennesker med i togene omkring juletid og ofte en masse ting at holde styr på, derfor anbefaler vi at købe en pladsbillet i god tid, så julen kan begynde forholdsvist roligt. Og da især hvis man skal rejse over længere afstande, som flere af de rejsende gør, når de sætter sig på toget i Odense, siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov i en pressemeddelelse

Julerejsen i toget kan i år godt blive lidt mindre anstrengende end andre år.

- Da juleaften i år falder på en mandag, så er der flere dage at rejse i, så kunderne fordeler sig mere. Dog kan vi se, at der er mange, der rejser ud den 22. december og gerne om formiddagen. Mit råd er at få købt sin billet, så man er sikker på at have en plads. Og er man i fleksibel, så er der stadig billige Orange-billetter i juletrafikken, lyder det fra Tony Bispeskov.