Mand omkommet efter spring ud fra Svendborgsundbroen

En mand omkom tirsdag eftermiddag, da han sprang ud fra Svendborgsundbroen.

- Vi fik en anmeldelse kl. 14.25 om, at en mand var sprunget ud fra broen, og vi sender naturligvis en patrulje. Det viser sig, at manden er sprunget ud på land og er landet på Sankt. Jørgens Vej - et spring, som han ikke overlevede, siger vagtchefen ved Fyns Politi, der arbejder intenst på at identificere manden og få underrettet de pårørende.

To unge mænd blev uforvarende vidner til ulykken, og de er blevet tilbudt hjælp fra et af de nye fælles udrykningsteams, som politiet og sundhedsmyndighederne er gået sammen om.

Også Fynbus tilbyder at formidle hjælp til passagerer på rute 931, som blev stoppet på grund af ulykken. Passagerer, som har brug for hjælp, kan kontakte Fynbus på 63 11 22 33, der vil være behjælpelig med kontakt til psykolog.