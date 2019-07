Mand gik amok til privat fest i Agedrup

En 22-årig mand gik bananas, da han fredag aften og nat var til en privat fest i Agedrup.

Den sluttede for hans vedkommende med en overnatning på politigården i Odense, hvor han havnede efter først at være gået amok på flere gæster til festen og siden at have overfuset de politibetjente, der kom til og forsøgte at tale ham til orden.

Det ville han ikke høre tale om, men svarede igen med ukvemsord og trusler og blev derfor anholdt. Den unge mand kan se frem til et efterspil, der blandt andet rummer sigtelser for trusler mod tjenestemand og fornærmende tiltale.