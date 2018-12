Udfordringerne, Morten Svenning Nielsen kan fortælle om denne mandag formiddag, er ikke nye. Der mangler simpelthen læger. Den udfordring bliver ikke bedre af, at en tredjedel af de praktiserende læger inden for de næste ti år vil være over 65 år.

- De unge skal tænke, "der vil jeg også hen". Det kræver, at man taler den almene praksis op. At man ikke laver politiske lappeløsninger, men skaber fundamentet for at turde tænke langt for de unge læger, der overvejer at købe en praksis, siger han og henviser til, at en løsning kunne være at gøre det attraktivt at søge mod de almene praksisser for de mellem 700 og 800 speciallæger i almen medicin, der arbejder på sygehuse.

Men hvordan skal vi i så fald få flere praktiserende læger? Det handler om at forbedre arbejdsforholdene for de praktiserende læger, fortæller han. Det mener han, overenskomstforhandlingerne i 2018 i høj grad var med til.

En af de ting, som Morten Svenning Nielsen og Mai Mercado mener, kan lokke unge til at blive praktiserende læger, er at lave flere store, moderne lægehuse med faglige fællesskaber. Foto: Vibeke Volder

Ja til gulerod, nej til pisk

Hen over konsultationsbordet lyder også snak om lægeuddannelsens opbygning. Mai Mercado mener, at den korte turnus i de almene praksisser for studerende kommer for sent. Risikoen for, at de forelsker sig i et andet område inden, er ganske enkelt for stor, fortæller hun.

Men hun mener ikke, at det er pisken, der skal findes frem i jagten på flere praktiserende læger og henviser til Socialdemokratiets forslag om et obligatorisk halvt år i almen praksis for nyuddannede. Det er Morten Svenning Nielsen enig med ministeren i.

- Den tankegang ser jeg som et semi-kommunistisk levn, der vil skræmme de unge læger væk, siger han.

På Mors har de gode erfaringer med at lokke læger fra andre europæiske lande til i kampen mod lægemanglen. En mulighed, som både ministeren og læge mener kræver meget arbejde.

- Det kræver en stor forståelse for det danske system, som er meget svært at opnå. Flere steder er det lykkedes med succes, men jeg ville nok satse mine penge på noget andet, siger Morten Svenning Nielsen.

Han mener ligesom ministeren, at der i fremtiden skal være flere store lægehuse, hvor lægerne kan sparre med hinanden, og at det kan være med til at lokke flere unge læger til.