Mai Mercado (K), som er socialminister og valgt på Fyn, er overbevist om, at kommunerne får vil og få tilstrækkelig med penge til at løse de øgede sundhedsopgaver, regeringens reform fører med sig. Samtidig vil flere praktiserende læger komme til via et større antal uddannelsespladser.

Med det nye sundhedsudspil vil regeringen sløjfe regionerne, lægge sygehusdriften over til fem nye sundhedsforvaltninger og lade sundhedsfællesskaber koordinere indsatsen mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Det betyder, at flere sundhedsopgaver skal løses lokalt, hvor kommunerne overtager en række af regionernes opgaver. Mai Mercado (K), som er socialminister og valgt på Fyn, mener som resten af regeringen, der fremlagde det nye udspil på et pressemøde onsdag, at den nye struktur vil gøre sundhedsvæsnet mere sammenhængende og trygt at navigere i for patienterne.

Mai Mercado, patienterne har vel også mærket, at der har manglet ressourcer og tilstrækkelig med tid til den enkelte patient i sundhedssystemet. Hvordan giver det her udspil mere tryghed?

- En af de ting, man ser, er, at der kan være ventetid et sted i landet og ledig kapacitet til samme behandling et andet sted i landet, eller at patientrettigheder ikke overholdes, og derfor får man ikke de tilbud, man skulle have haft. Hele styrken ved at sætte patienten først og skabe mere kvalitet vil jo være, at vi med det her reformudspil skaber mere ensartethed på tværs. Det har været vigtigt for os, at det bliver mere overskueligt for patienterne, hvor mange føler sig utrygge og har en oplevelse af, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver.

Men I vælger at lægge flere sundhedsopgaver over til kommunerne, hvor der i forvejen mangler ressourcer til velfærd. Hvordan skal kommunerne kunne løfte den her opgave?

- Det er klart, at hvis vi giver kommunerne flere opgaver, så vil vi også kompensere dem for det. Det gør vi også i dag, og så skyder vi jo de her sundhedsfællesskaber i gang, hvor vi prioriterer de her seks milliarder til nye, moderne sundhedshuse. Ud over de seks milliarder i den her nærhedsfond, som jo lige præcis vil være til at få de her sundhedsfællesskaber rullet rigtig godt i gang, er vi fuldt ud bevidste om, at der er kommuner, som har det svært ved at få det her til at hænge sammen. Derfor vil vi gerne lave en udligningsreform. Det er helt essentielt at få kigget på udligning og få hjulpet de steder, hvor der er behov.