Mai Mercado fik 7877 personlige stemmer: Ydmyg og taknemmelig

- Men sådan er det politiske game, og jeg glæder mig i stedet over, at partiet er blevet styrket, siger hun.

Hun indrømmer alligevel, at hun kommer til at savne ministerjobbet.

- Jeg har elsket hvert minut af at være minister for børnene, og jeg ville gerne være fortsat. Men nu skal jeg hjem til familien til nogle børn, som savner deres mor, siger Mai Mercado.

Med Lars Løkke Rasmussens afskedsbegæring på regeringens vegne er hun også færdig som børne- og socialminister, men det sker ikke med en vis lettelse for hende, men mere med tanke på familien, hun nu kan få mere tid til at være sammen med.

På valgaftenen kom hun til Børsen på Slotsholmen for at fejre valgsejren med fremgang for De konservative, og hun var helt rørt over det massive opbud af partimedlemmer, der tog imod hende i den gamle varebørs fra 1620'erne med nederlandsk renæssance. Dagen derpå var hun på Fyn.

Det mener den 38-årige fynskvalgte politiker selv dagen derpå, hvor hun kan glæde sig over at være den opstillede politiker med femte flest personlige stemmer på Fyn. Til sammenligning fik hun ved forrige folketingsvalg 5366 personlige stemmer, så det er en meget markant stigning for hende.

Fynske mærkesager

Gennem sin hidtidige tid på Christiansborg synes hun selv, hun har talt fynboernes sager.

- Jeg har været med til at skabe flere resultater for fynboerne, og Fyn er blevet sat på landkortet så meget, at jeg har oplevet, hvordan man i andre dele af landet har undret sig over, at vi gjorde så meget for Fyn, siger den tidligere minister.

Derfor handler det for hende om fortsat at arbejde for fynboerne.

- Det gælder om at holde en kommende rød regering fast på motorvejsudvidelsen syd om Odense, så den ikke forsvinder, og så vil jeg fortsætte med at arbejde for støjbekæmpelse langs motorvejen, mener hun.

Mai Mercado har tidligere siddet i byrådet i Odense, og hun er opstillet på Fyn, selv om hun i dag bor med sin familie i København.