Magnus' mor dybt berørt: Ny ulykke ripper op i det, hun selv har oplevet

I december 2011 mistede Joan Kjærhus sin 17-årige søn Magnus Kjærhus Munk, da han efter en fest på Tornbjerg Gymnasium blev dræbt af et tog øst for Odense. Siden har Magnusfonden fortalt unge og deres forældre, hvordan man skal tage sig af hinanden.

Hendes søn er bare én af mange drenge og unge mænd, som har mistet livet på vej hjem fra en fest. Ulykken fik Joan Kjærhus og hendes familie til at oprette Magnusfonden med henblik på at forhindre flere ulykker magen til den, der havde ramt dem. Gennem koncerter og foredrag har de siden ulykken lørdag den 3. december 2011 forsøgt at få de unge til at hjælpe hinanden og få forældrene til at tage mere ansvar.

Dengang mistede hun sin 17-årige søn Magnus Kjærhus Munk, som aftenen forinden havde været til fest på Tornbjerg Gymnasium og af ukendte årsager blev dræbt, da han på jernbaneskinnerne øst for Odense blev ramt og dræbt af et tog.

Da Joan Kjærhus søndag hørte om den 18-årige nyborgensiske gymnasieelevs død lørdag aften ved Refsvindinge var det som at rippe op i det, hun selv oplevede en lørdag morgen for snart otte år siden.

17-årige Magnus Kjærhus Munk blev lørdag den 3. december 2011 fundet død på jernbaneskinnerne øst for Odense efter en fest på Tornbjerg Gymnasium.Magnus blev ramt af et forbipasserende tog, efter han var faldet på skinnerne. Magnus' familie oprettede efter ulykken Magnusfonden, hvis arbejde skal forebygge disse tilfælde, hvor tragedien kunne have været undgået. Det sker ved at udbrede kendskabet om god adfærd, når man går til fest hos unge og deres forældre, hvordan man hjælper hinanden sikkert hjem, og fokus på unges alkoholvaner for at forhindre tragiske alkoholrelaterede uheld i fremtiden. Magnusfonden holder fem-seks gange om året foredrag på skoler, ligesom Magnus' storebror Jonathan Kjærhus Munk spiller koncert på Magasinet i Odense også med henblik på at udbrede kendskabet om fonden og hvordan de unge kan passe på hinanden. Man kan læse mere om Magnusfonden på dets Facebookside.

Den 17-årige Magnus Kjærhus Munk havde været til fest på Tornbjerg Gymnasium, og blev senere samme nat dræbt af et tog på jernbaneskinnerne øst for Odense. Det fik hans familie til at oprette Magnusfonden. Privatfoto

Åbner hjertet helt

Hun er fem-seks gange om året rundt på fynske skoler for at holde oplæg og fortælle sin egen historie om Magnus' ulykke.

- Af nødvendighed tager vi ud og åbner vores hjerter helt for at ramme dem lige præcis i hjertekulen, hvor det gør mest ondt. De skal forstå, at vi ikke kan klare at miste dem, og at man laver dumme ting, når man er ung. Jeg vil ind og nå dem, så de ikke roder sig ud i en situation som Magnus, siger Joan Kjærhus.

Når hun står foran eleverne i de ældste folkeskoleklasser, er det blandt andet for at fortælle, at de er umistelige. At deres mor og far, søskende, familie, venner, bekendte og klassekammerater ikke kan klare, hvis de går bort.

- De skal vide, at de er vigtige for os. Man bliver knust som familie, når man mister sin datter eller søn, eller bror eller søster, lyder det fra hende.

Hun råder også forældrene til at få snakket med deres teenager, sætte retningslinjer, og at det er legalt at kontakte andre forældre.