Måtte på skadestuen: Fængselsbetjent overfaldet med knytnæveslag i Nyborg Fængsel

En række konflikter med en indsat endte onsdag voldeligt i Nyborg Fængsel, hvor en indsat overfaldt en fængselsbetjent. Det oplyser Fængselsforbundet.

Det var flere uenigheder om oprydning, der til sidst fik den indsatte til at ty til vold. Den indsatte nægtede at rydde op efter sig og råbte den kvindelige fængselsbetjent ind i hovedet, inden hun blev slået i hovedet gentagne gange i både ansigt og baghovedet.

Den indsatte blev lagt i håndjern af to kolleger til fængselsbetjenten, som måtte en tur på skadestuen.

Tillidsrepræsentant i Nyborg Fængsel Martin Sørensen er lettet over, at der netop onsdag var indkaldt ekstra mandskab til den sikrede afdeling, hvor overfaldet skete.

- Optimalt skal der være tre fængselsbetjente på vagt på afdelingen, men vi har ikke bemanding nok, så normalt er der kun to. Da overfaldet skete, var der hentet en ekstra mand ind fra vores forstærkningshold, så der var to kollegaer til at håndtere overfaldssituationen og hjælpe den betjent, der blev overfaldet. Jeg tør ikke tænke på, hvordan situationen havde udviklet sig, hvis de kun var to på vagt, udtaler han.

Mens man ikke kan dæmme op for umotiverede overfald begået af hårde kriminelle, kan man sørge for, at sikkerheden er i orden, mener tillidsrepræsentanten:

- Vi vil aldrig kunne forhindre umotiverede overfald, men vi kan bemande ordentligt. Vi kan jo ikke garantere, at et lignende overfald ikke finder sted i næste uge, hvor de igen kun er to fængselsbetjente på vagt, siger Martin Sørensen.