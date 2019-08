Landet over har politiet i sommerferien lavet en målrettet indsats mod spiritus-og narkobilister. På Fyn er i alt 149 personer blevet sigtet for at køre i påvirket tilstand i perioden.

Dertil kommer 21 sigtelser for trafikuheld, hvor spiritus kan have været medvirkende årsag til ulykken.

De almindelige patruljer har nemlig også snuppet en hel del påvirkede bilister i perioden, og derfor lyder set samlede tal for indsatsperioden på 80 sigtelser for spirituskørsel og 69 sigtelser for kørsel med narkotika eller medicin i blodet.

Og ganske overraskende blev der faktisk taget flere for at køre påvirket af euforiserende stoffer eller medicin end spiritus, viser politiets opgørelse.

Det viser tallene fra færdselspolitiet på Fyn, som for avisen har talt op, hvor mange trafikanter, der under en landsdækkende målrettet indsats mod spirituskørsel fra den 21. juni til den 30. juli blev taget på Fyn.

Politiets målrettede indsats mod spiritus- og narkokørsel varede fra 21. juni til 30. juli 2019. Fyns Politi sigtede i alt: 80 personer for spirituskørsel (918 sigtet på landsplan) 69 personer for kørsel med narkotika eller medicin i blodet (983 sigtet på landsplan) 21 personer, der var involveret i færdselsuheld, hvor spiritus kan have været medvirkende årsag til ulykken (175 sigtet på landsplan)

Sværere at teste for narko

At der blev taget flere trafikanter påvirket af euforiserende stoffer eller medicin bekræfter en generelt stigende tendens.

- En del af forklaringen er selvfølgelig, at det ikke er så mange år siden, vi fik vores narkometre, dvs. apparatet til at måle narkopåvirkning. Da vi kom rigtig i gang med at bruge det værktøj blev vi også klar over, hvor omfangsrigt problemet faktisk er. Det har overrasket os, siger Preben Ingemanden, politikommissær ved Fyns Politis færdselsafdeling,.

Politiet tester som udgangspunkt alle bilister, der stoppes for spiritus. Narkokørsel er mere omfattende og sværere at teste. Dels har politiet ikke så mange apparater til det, og dels er det mere omstændeligt at teste for narko, fordi det tager minimum 15 minutter at analysere spytprøven, man afgiver i narkometret, i modsætning til alkometeret, hvor man får resultatet med det samme.

- Det kan også godt være lidt sværere at afdække, hvornår nogen kører narkopåvirket, for man kan ikke lugte det. Det kan man for det meste med spiritus, siger Preben Ingemansen.