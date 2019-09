Lyngvild: I er nok kommet for at se, om jeg virkelig er så hysterisk

- I det her land elsker vi, at folk er præcis så forudsigelige, at vi kan sætte dem ind i kasser, der passer, konstaterede Jim Lyngvild.

Det overordnede emne for interviewet var at komme nærmere på en sandhed om, hvem Jim Lyngvild er. Det var, næppe overraskende, ikke så ligetil.

Og hvis nogen skulle få den tanke, at der er opstået en træthed i forhold til Jim Lyngvild, som gerne blander sig og udtaler sig om mange ting, kunne den antagelse hurtigt aflives ved et besøg på Det fynske folkemøde lørdag middag.

Fyn: I et interview i Fyens Stiftstidende forleden fortalte Jim Lyngvild, at han nyder at bo på Fyn, blandt andet fordi han kan mærke, at fynboerne har taget ham til sig.

- Der er nok mange af jer, der er kommet for at høre, om ham Lyngvild er lige så hysterisk, som vi troede. Mit problem er, at min mund løber hurtigere, end mine hænder, sagde han og forklarede, at han ikke var noget politisk menneske, og at han sagtens kunne skifte holdninger.

Og hvad han var bekymret eller bange for tidligere, er ikke nødvendigvis, hvad der optager ham i dag.

- Hvad er du bange for nu, ville interviewer Martin Kloster vide.

- Veganere. De hader mig. De har skrevet, at jeg går ind for holocaust. Det viser sig at være, fordi jeg bruger pels i mit design, og millioner af mink bliver gasset årligt. Det mener de så svarer til jødernes skæbne under anden verdenskrig.