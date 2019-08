Lyn og torden: Stikkontakter revet ud af væggen

Der har været flere lynnedslag på Fyn natten til onsdag, og værst er det gået ud over to ejendomme i henholdsvis Oure på Sydfyn og Føns på Vestfyn.

Det var smukke zigzag-lyn, som prægede tirsdag aften og natten til onsdag, hvis man kiggede ud af vinduet, men når naturens kræfter slår gnister på den måde følger der som regel et spor af ødelæggelser med sig.

Og det var ingen undtagelse, hvor mindst to ejendomme i henholdsvis Føns på Vestfyn og Oure på Sydfyn fik en voldsom tur som følge af lynnedslag.

En ejendom på Jydekrogen ved Føns blev ramt af lynnedslag klokken 22.24, fortæller Fyns Politi.

- Lynet slog ned i soklen og ramte en udendørs stikkontakt, og derefter ind i husets øvrige elektriske installationer, fortæller vagtchef Steen Nyland.

Nærmest på mirakuløs vis går der ikke ild i installationer, som dog er helt afsvedne og ødelagte.

- Betjentene beskriver det, som om stikkontakterne er revet ud af væggen, fortæller vagtchefen.

Og ud over installationerne har det formentligt også taget alle de elektriske apparater, som har været tilsluttet, så det gamle råd om at trække alle stik ud af kontakterne holder stadig ved under lyn og tordenvejr.

En halv times tid forinden episoden i Føns var det et nedlagt landbrug på Alleen i Oure på Sydfyn, som blev ramt af et lyn. Brandvæsenet blev tilkaldt sammen med politiet, som kunne konstatere, at der var røgudvikling, men ingen decideret ild. HFI-anlægget havde slået fra, sådan som det skal i den slags situationer.

Også her tilskriver vagtchefen et lynnedslag som årsag.

Det var primært Jylland og Fyn, som ifølge DMI blev ramt af nedslag, men hele landet kan i formiddagstimerne onsdag blive udsat for det. Det er en fugtig ustabil luftmasse, som er årsag til den lyn og torden, som ramte os natten til onsdag, og ifølge vagtchefen hos DMI ser det ud til, at et nyt uvejr blomstrer op i Tyskland og Polen med retning mod Danmark. Det kan også give risiko for skybrud. Vagtchefen har endnu ikke antallet af lyn, der slog ned på Fyn og øerne.

Beredskabsforbundet anbefaler, at man kobler alle sårbare elektriske installationer fra lysnettet og fjerner netværkskabler fra computere og antennestik fra fjernsynet.