Lyd skal afsløre, om avocadoen er spiseklar: Unge fynske forskere videre med projekt til national finale

Onsdag har der været Syddansk semifinale i Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence - Unge Forskere. Tre af dem er elever fra Odense Tekniske Gymnasium - Cecilie Tjørnelund Heide, Dennis Albjerg Elian og Magnus Blomberg. De har valgt at sætte fokus på at minimere madspild. Det skal ske ved hjælp af lydbøger.

Helt konkret går deres projekt i al sin enkelthed ud på at undersøge avocadoer ved hjælp af et lydapparat og dermed afsløre, om avocadoen er moden. Det vil kunne minimere madspild fra netop denne grøntsag, der på den måde undgår at blive trykket på og ødelagt. På sigt er ambitionen, at metoden også skal kunne bruges på andre bløde grøntsager og frugter.

- Vi fandt ud af, at det her med madspild er et stort problem i hele verden. Alene i Netto smider man faktisk 30 ton grøntsager ud hver dag, fortalte Dennis Albjerg Elian til avisen tirsdag.

Et projekt, der efter semifinalen onsdag i Universe Science Park i Nordborg, hvor også 39 andre projekter fra Region Syddanmark har været med, er blevet valgt til at den nationale finale i København i april. Her skal de dyste med 100 af de andre dygtigste forskertalenter om titlen Årets Unge Forsker.