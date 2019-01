Lovforslag om videoovervågning: Tre ting du bør vide

3. Dansk Folkepari vil gå endnu længere

Dansk Folkepari mener dog ikke, at lovforslaget er vidtgående nok. Partiet ønsker, at det også skal være op til op til kommunerne selv at opsætte videoovervågning uden først at søge tilladelse hos politiet.

Det kan man ikke, som reglerne er i dag. Men det vil tjene et større formål, mener DF's retsordfører Peter Kofoed.

- Det handler om, at hvis der sker folk noget, eller der er nogen, der gør skade på folks ejendom, så skal vi have stillet de ansvarlige til regnskab for det. Og der er videovervågning et rigtig godt redskab, sagde han for en uge siden til Ritzau.