Lose i uvished: Genvalg til Løkke kan sende Lose på jobjagt

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) tøver med at sige ja til at lede et af de sundhedsfællesskaber, som kan blive virkelighed om under to år. Men hvad skal hun så lave?

- Jeg er blevet bedt om at løse denne her opgave, lød det klare svar fra den nyudnævnte formand for Danske Regioner samt Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), da hun i marts sidste år forholdt sig til en eventuel ministerpost. - Blev jeg spurgt i morgen, blev det et klokkeklart nej, understregede Lose på spørgsmålet om, hvad hun ville svare Lars Løkke Rasmussen, hvis han - efter at have genvundet magten i 2019 - skulle finde på at tilbyde Venstre-kvinden en ministerpost. Få måneder forinden var Stephanie Lose (V) med et stemmetal på højde med sin forgænger, Carl Holst (V), i allerhøjeste grad med til at sikre, at Venstre bevarede lederskabet af Region Syddanmark. Det på trods af massiv negativ omtale af partiet i forbindelse med netop sagerne om Carl Holst og Bios. Med et nyt regionsråd, der ifølge begge fløje skulle signalere nye tider efter Holst, ambulancesagen og ballade på direktionsgangen, var der udsigt til ro omkring arbejdet i regionen, som samtidig har udmærket sig som en af de mest veldrevne med gode resultater inden for mange målbare behandlingsområder. I en magtkamp på valgnatten havde Lose parkeret Villy Søvndal (SF) på sidelinjen i det nye regionsråd for samtidig at vinde en ellers på forhånd ulige kamp med Socialdemokratiet om at blive formand for Danske Regioner. Udadtil var der så meget fred og idyl, der nu kan være i politik, og Stephanie Lose understregede sin glæde ved at stå i spidsen for det danske sundhedsvæsen. Hun er kun lige fyldt 36 år og havde altså ingen planer om andet end at fortsætte som regionsrådsformand mange år endnu.

Loses store dilemma Med onsdagens sundhedsudspil fra regeringen kan Loses karriereplaner blive ændret dramatisk. Regionerne er således fortid fra 1. januar 2021, hvis sundhedsreformen bliver til virkelighed. Lose har sammen med landets fire øvrige regionsrådsformand fået en klar opfordring om at fortsætte som leder - i første omgang i tre år - for de sundhedsforvaltninger, som fra de fem regionshovedbyer skal erstatte regionerne. Som en af de mest fremtrædende kritikere af sundhedsreformen har Stephanie Lose svært ved at se sig selv i spidsen for forvaltningen, der skal stå for driften af sygehusene i Syddanmark, og som kommer til at bestå af ikke-politisk valgte personer. Da udspillet var blevet fremlagt onsdag, gav hun over for JydskeVestkysten udtryk for sin skepsis, idet det "vil være underligt at blive en del af noget, som man i konstruktionen synes er en dårlig idé". Der tegner sig således et dilemma af de større for Venstre-kvinden, der afløste Carl Holst i regionen i sommeren 2015. Man må antage, at hun håber på genvalg til Lars Løkke Rasmussen ved det valg, der kommer inden for få måneder. Men deraf følger, at hun med udgangen af 2020 så ikke længere vil være politisk leder af Region Syddanmark. En post som leder af sundhedsforvaltningen uden øvrig politisk deltagelse tiltaler hende ikke.

Minister, hvis hun vil Den økonomiuddannede politiker er sikkert velkommen tilbage på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg, hvor hun var adjunkt indtil 2015, men mon ikke mange større virksomheder og organisationer gerne vil finde en toppost til Lose. Som regionsrådsformand i Syddanmark har hun masser af erfaring med krisestyring og ledelse af en stor organisation. Det er bare ikke den vej, hun ønsker at gå. Stephanie Lose brænder for sundhedsvæsnet og politik, som hun har beskæftiget sig indgående med, siden hun blev valgt til det første syddanske regionsråd i 2005. Men nu har hendes partis øverste leder til blandt andre Loses store fortrydelse som mål at nedlægge den regionale politiske styring af sundhedsvæsnet. Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte med spørgsmålet om ministerposter. Der er ingen i hverken Region Syddanmark, Danske Regioner eller regeringstoppen, som tvivler på, at hun vil kunne klare opgaven som eksempelvis sundhedsminister. Trods hendes kritik af partiledelsens ageren i forbindelse med sundhedsreformen og et eventuelt nej til en post som leder af sundhedsforvaltningen, er Stephanie Lose et så etableret navn i partiet - og med meget stor opbakning i det jyske bagland - at den næste opgave, hun kan blive bedt om at løse, tager sit udgangspunkt fra et ministerkontor. Spørgsmålet er, om det stadig bliver et klokkeklart nej?