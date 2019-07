Livredderne klar til mere sommervejr: Så mange gange har de været i aktion

Når solen skinner og varmen om lidt vender tilbage strømmer mange til de fynske kyster og havnebade, og det giver arbejde for livredderne.

Nu var sidste uge ikke specielt sommeragtig og der var færre badegæster, som kastede sig i vandet, men alligevel var der fire førstehjælpsaktioner, 10 forebyggende aktioner, og 454 oplysende indsatser, fremgår det af en netop offentliggjort opgørelse fra Trygfonden Kystlivredning.

Til gengæld har der ikke været én eneste livreddende aktion rundt på hele Fyn, fremgår det også af opgørelsen.

Selv om Fyn har 36 strande og havnebade har livredderne kun haft arbejde i Kerteminde og Christiansminde. Christiansminde har alene stået for de 10 forebyggende aktioner og tre førstehjælpsaktioner, fremgår det.

Nu har livredderne indtil nu ikke haft overvældende travlt, men det betyder ikke, at de keder sig.

- Det er sjovest at være livredder, når strandene er fyldt af badegæster, men livredderne keder sig bestemt ikke, når der er stille dage. Her bruger livredderne blandt andet tiden på at træne med deres udstyr og øve sig i at bjærge hinanden op af vandet, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder i Trygfonden Kystlivredning.

Livredderne bruger derfor tiden på at træne simulerede redningsaktioner, når de mindst venter det. En testpatrulje giver sig ud for at være almindelige badegæster, der kommer i vanskeligheder.

- På den måde får livredderne testet deres færdigheder i realistiske situationer og under bevågenhed fra badegæsterne, mens en instruktør overtager overvågningen af de badende, siger Michael Iwersen.