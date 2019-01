Liveblog: Togulykke på Vestbroen over Storebælt - kør ikke mod Nyborg

Storebæltsbroen er lukket for biler, men der er ifølge Fyns Politi sket en togulykke på Vestbroen af forbindelsen. Derfor beder politiet om, at bilister ikke kører mod Nyborg ad motorvejen. Det skete i et tweet klokken 7.54 onsdag morgen.

Lidt senere understregede politiet i et nyt tweet, at bilisterne på motorvejen skulle give plads til udrykningskøretøjerne,

Ifølge DR Nyheder er otte personer kommet lettere til skade, efter at tog måtte foretage en hård opbremsning, da det var på vej over Storebælt.

Ifølge DSB's pressevagt blev toget ramt af et objekt, hvorfor det måtte foretage den hårde opbremsning. Uheldet skete omkring 07.30.

Toget var angiveligt på vej til København. DSB ved på nuværende tidspunkt ikke yderligere.

Et billede på TV2 viser en kraftigt ødelagt kupé. En TV 2-journalist er blevet oplyst om, at en presenning fra et godstog skulle have ramt det forulykkede tog.