Lindrer smerter - men: Patienter går forgæves efter cannabis ved lægen

Produktionen af medicinsk cannabis er på vej frem i Danmark, i takt med at politikerne har givet lægerne mulighed for at ordinere cannabis. Mads Pedersen, administrerende direktør i gartneriet Alfred Pedersen & Søn på Fyn, åbnede i oktober for første del af et i alt 93.000 kvadratmeter stort gartneri til produktion af medicinsk cannabis. Mange patienter oplever dog besvær med at finde en læge, som vil ordinere cannabis. Arkivfoto: Michael Bager

Mange læger afviser at ordinere medicinsk cannabis til patienter, fordi der endnu mangler viden på området, lyder argumentet.

Sag: Siden 1. januar har patienter med eksempelvis sclerose eller kroniske smerter haft mulighed for at få medicinsk cannabis ved lægen, hvis ikke patienterne har oplevet en gavnlig effekt af godkendt medicin. Men flere patienter går forgæves, for lægerne er meget tilbageholdende med at finde receptblokken frem. Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark har netop diskuteret emnet. Af sagsfremstillingen fremgår det, at "nogle patienter oplever, at den behandling med medicinsk cannabis, som de føler, at de er blevet stillet i udsigt af politikerne, reelt ikke er en mulighed, fordi de har svært ved at finde en læge, som ønsker at tage ansvar for ordinationen". Formanden for de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark, Jørgen Skadborg, oplyser til JydskeVestkysten, at der ikke er kommet nogen ny brugbar viden på området. - Det er mit indtryk, at der fortsat er meget få læger, som tør binde an med cannabis, siger han. Siden årsskiftet har omkring 300 læger udskrevet cannabis til omkring 1000 patienter. Der er cirka 3400 praktiserende læger i landet.

Forsøgsordning Der er tale om en fireårig forsøgsordning, som giver lægerne mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. De produkter, som er tilgængelige i forsøgsordningen, er standardiserede produkter, men det er ikke godkendte lægemidler, og de er ikke testet ved kliniske afprøvninger. - Derfor udtrykker mange læger skepsis over for at ordinere produkterne, og derfor oplever nogle patienter, at behandling med medicinsk cannabis reelt ikke er en mulighed for dem, fordi de har svært ved at finde en læge, som vil tage ansvar for ordinationen, skriver regionen i sin sagsfremstilling og tilføjer: - Man er bekymret, fordi det øgede fokus på medicinsk cannabis ikke skyldes nye undersøgelser, som understøtter brugen, men derimod et politisk ønske om lovlig adgang til produkterne.

Ansvar Lægerne har ikke pligt til at udskrive medicinsk cannabis og ifølge regionen ligger problemet i, at læger skal basere deres beslutning om behandling på, om der er videnskabelig dokumentation for behandlingen. - Lægerne fremhæver det paradoksale i, at de nu forventes at tage ansvar for ordination af produkter, hvor denne dokumentation ikke findes, og de er i tvivl om ansvarsplaceringen, hvis der sker skade på patienterne. De praktiserende læger står ikke alene med deres bekymring. I august fastslog Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis, at medicinsk cannabis "ikke er ordentligt afprøvet". - Vi ved alt for lidt om virkninger og bivirkninger. Cannabis har ikke gennemgået de videnskabelige afprøvninger, som lægemidler har. Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis.