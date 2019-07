Lindø vokser: 21 mænd fra alle hjørner af kloden henter sand til havnen

- Når jeg er hjemme, er jeg hjemme 100 procent. Når jeg er her, er jeg her 100 procent. Vi ved ikke, hvor vi skal hen næste gang - det kan være Hamburg, det kan være England eller Tyrkiet, men det betyder ikke det store - jeg synes, det er et spændende arbejdsliv, siger kaptajnen.

- Så kommer man ikke hjem til jul det år. Men det ved vi, og det er vi indstillet på, og kan man ikke indstille sin hjerne til det, så har man ikke det rigtige job. Jeg tror, det er værre for dem derhjemme, end det er for os - vi er jo i det hele tiden, og vi får altid superlækker mad både til jul og nytår, smiler kaptajn Marcel van Leeuwen, der er hollænder og far til to børn på seks og ni år.

Det er arbejdsrytmen for den 21 mand store, internationale besætning på Al-Idrisi. Skibet er bemandet med lutter mænd, som arbejder i 12-timers vagter - fra 6-18 eller 18-6. Arbejdsrytmen gælder høj som lav i hierarkiet - kaptajnen, kokken, maskinmestrene - og falder en turnus hen over juleaften, er man på arbejde juleaften.

Det er sin sag at kombinere behovet for smagsløg, der kommer fra alle verdenshjørner, men Jade Simango gør sit bedste hver dag - og han er en af de vigtigste personer om bord på skibet. Foto: Nils Svalebøg

Den sydafrikanske kok

En af de vigtigste personer om bord er Jade Simango, kok og herre over køkkenregionen. Her - på Al-Idrisis nederste dæk - ligger messen og køkkenet, hvis gryder man kan spejle sig i.

Den 35-årige sydafrikaner er et livsstykke, der både kan synge og jonglere med en international menu på én gang. Besætningen er multikulturel, og det stiller krav til buffeten, når man helst skal gøre smagsløg fra Kroatien, Indonesien, Holland, Belgien, Thailand glade til hvert måltid.

- Jeg laver morgenmad, frokost og aftensmad - og midt imellem laver jeg en eller anden snack, folkene kan hygge sig med til kaffen. Jeg elsker at lave mad, og jeg prøver at lave en menu, så der er noget for enhver smag. Nogle kan lide det europæiske køkken, andre foretrækker det indonesiske. Laver jeg f.eks. kylling, ved jeg, at nogle gerne vil have stærkt tilbehør - så får de det, siger kokken, mens han rører intensivt i det, der skal blive til en lækker sovs.

- Det er ikke noget problem at variere en menu her i Europa, for her kan vi få alle varer, men vi kommer også steder, hvor vi ikke bare kan få alt, og så kommer jeg på lidt mere arbejde, hvis vi ikke har nok på lager, smiler Simango, der egentlig ville have læst psykologi.

- Men så fik jeg chancen for at få job her, og mad har altid været min hobby - og ja, psykologi... det kan man jo altid læse.