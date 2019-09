Lindø opgraderer: 3.500 tons tung kran skal kunne trille længere

I forbindelse med den permanente etablering af flere større virksomheder inden for offshore og tung industri på Lindø Port of Odenses site, forlænger Lindø Port of Odense sporet til den 3.500 tons store portalkran. Den bliver 200 meter længere.

Sporet er færdig og klar til brug fra sommeren 2020.

Nyheden omkring forlængelsen af portalkranen kommer i forbindelse med, at Lindø Offshore Renewables Center (LORC) netop har offentliggjort, at deres første kunder bliver MHI Vestas samt japanske Mitsubishi Heavy Industries. De vil leje en ny testcenter-hal, så snart den står klar i januar 2021.

- Vi udvider portalkransporet, fordi vi hos Lindø Port of Odense har stor interesse i at investere i vores kunder og at imødekomme deres behov. Samtidig ligger det i vores dna, at vi løbende udvikler os hen imod de store markedstrends, som er relevante for os selv og vores kunder, fortæller Carsten Aa, adm. direktør for Lindø Port of Odense. Portalkranen er forudsætningen for at kunne håndtere de store emner, som er i kikkerten i de kommende år. Samme forhold er gældende for Bladt Industries, der netop er flyttet permanent ind i hal syd under portalkranen for at kunne producere fundamenterne til kæmpe havvindmøller.