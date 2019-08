Lilleholt sender appel til Venstres bagland: Nu skal vi have skabt ro

Tidligere energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er en af Lars Løkkes mest trofaste støtter og går nu igen i offensiven for ham. Derimod er han forbeholden for Kristian Jensens fremtid som næstformand i Venstre.

Du går nu ud og offentligt bakker Lars Løkke op som fortsat formand for partiet. Hvorfor nu?

- Fordi Lars har meldt ud, at han agter at genopstille, og det er jeg meget glad for. Han er den bedste leder, Venstre kan få. Han har et politisk projekt og vil samarbejde bredt i Folketinget for at opnå de bedste resultater. Det er ikke mindst hans fortjeneste i valgkampen, at Venstre kunne gå frem med ni mandater. Der er ingen grund overhovedet til at skifte Lars Løkke ud.

Du siger det brede samarbejde. Mener du, at vi skal have en SV-regering?

- Det er alt for tidligt at forholde sig til. Nu har socialdemokraterne jo afvist den mulighed, så det ligger ikke lige for. Lars har jo også sagt, at han vil sætte sig i spidsen for at samle den borgerlige opposition, så den nuværende regering får et solidt modspil.

Kan du støtte Lars Løkkes melding i valgkampen om en SV-regering?

- Ja. Det bakkede jeg 100 procent op. Jeg bakker også op et bredt samarbejde, så vi kan få frigjort regeringen fra den yderste venstrefløj. Det var jo for at undgå fløjenes styring af dansk politik, at Løkke meldte en SV-regering ud i valgkampen.

Næstformand Kristian Jensen undsagde tidligere på sommeren tankerne om en SV-regering. Du har så kritiseret Kristian Jensen offentligt at tage afstand fra SV-regeringen. Hvorfor?

- Fordi det er formanden, der lægger kursen. Hvad enten vi er i valgkamp eller er efter et valg.

Men er det ikke sundt med en åben debat om linjen i partiet?

- Når det handler om partilinjen, er det vigtigt, at der er enig ledelse.

Betyder det, at du ikke kan bakke op om Kristian Jensen som næstformand?

- Nej, men hvis Kristian Jensen ønsker at være næstformand, har jeg en forventning om, at han bakker op om den linje, som formanden lægger.

Så kan du støtte Kristian Jensen som næstformand?

- Det afhænger af, hvordan Kristian Jensen har tænkt sig at agere i forhold til at bakke op om formanden.

Lars Løkke har anbefalet at fremrykke landsmødet, der ellers skulle være holdt i november. Hvad mener du om det?

- Det er en rigtig beslutning. Vi har brug for afklaring af den politiske kurs, og hvem der er formand og næstformand i partiet. Vi skal have ro til at føre politik.

Hvad siger du kritikken fra baglandet og den hektiske mødeaktivitet i baglandet?

- Det er en naturlig del i et demokratisk parti. Der skal være plads til at diskutere, og Venstre er et bredt folkeligt forankret parti med medlemmer i hele landet. Dem skal man selvfølgelig være i dialog med, men jeg vil opfordre baglandet til at være med til at få skabt ro i partiet. Det gavner ikke Venstre og vores muligheder frem mod folketingsvalg, kommunalvalg og regionsvalg, hvis der ikke er enighed om den linje, vi står for.

Så baglandet skal rette ind?

- Der skal selvfølgelig være en dialog med baglandet, og jeg bruger selv mange ressourcer på at være i dialog med baglandet på Fyn og ikke mindst min valgkreds i Middelfart.

Har du talt med det fynske bagland om den aktuelle uro i partiet?

- Jeg taler med mit bagland om alt.

Da Lars Løkkes position for alvor var truet i 2014, var du en af dem, der mest aktivt arbejdede for at få baglandet til at støtte ham som formand. Er du på samme måde aktiv nu?

- Jeg er altid aktiv for at støtte Venstres formand.

Hvordan kommer den aktivitet til udtryk nu?

- Det holder jeg for mig selv, men jeg arbejder benhårdt for, at Venstres formand også efter landsmødet hedder Lars Løkke Rasmussen.