Lilleholt og Løkke holdt vælgermøde med optimisme og nostalgi

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt var lidt nervøs lørdag. Kunne man trække folk af huse på en lørdag aften - oven i købet en med Champions League-finale?

Det kunne man. Lige over 100 mennesker dukkede op i Odeons restaurant i Odense, hvor den fynske minister kunne lokke med besøg fra navnebroren og partifællen i Venstre, statsminister Lars Løkke Rasmussen. Det var måske lidt uklart, hvem der skulle hjælpe hvem her i valgkampens slutspurt, men de to ministre, der vel lidt drilagtigt kan kaldes Store Lars og Lille Lars, har et venskab og samarbejde, som går tilbage til Venstres Ungdom i midt-80'erne. Og statsministeren serverede en lille anekdote fra dengang, Lilleholt kom i Folketinget for første gang - det var blot en måned som suppleant.

- Da sagde Lilleholt: - Jeg har tre mærkesager - det er Fyn, og det er Fyn, og det er Fyn, fortalte Lars Løkke. Oven i købet med ganske velklingende fynsk accent. Inden han opfordrede de fremmødte til at sætte deres krydser ved Lilleholt.