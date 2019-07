Lige på vippen: August Homburg krydser fingre for drømmeuddannelsen

Et minut over midnat fredag får 88.754 personer svar på, om det er lykkedes at komme ind på drømmestudiet. 21-årige August Homburg fra Odense ved endnu ikke, om han sidder klar, når svaret tikker ind, eller om han kan trække den til fredag morgen.

- Jeg hungrer efter at blive klogere. Hvis jeg ikke kommer ind på min førsteprioritet, har jeg tænkt mig at sige ja til min andenprioritet, hvis jeg bliver tilbudt en plads der - bare for at prøve det af. Hvis det ikke er noget, kan jeg altid søge ind på retorik igen næste år, fortæller August Homburg.

August Homburg, der bor i Odense, har de seneste to år haft sabbatår, hvor han har arbejdet med autister og i en børnehave kombineret med et par rejser til Frankrig, Kina og Rusland. Men nu har den 21-årige besluttet sig for, at han vil tilbage på skolebænken.

Natten til fredag får de 88.754 personer, der har søgt om en plads på en videregående uddannelse svar på, om det er lykkes at komme igennem nåleøjet eller ej. En af dem, der venter i spænding på et svar, er 21-årige August Homburg, der har søgt ind på retorik på Københavns Universitet.

21 år. Født og opvokset i Odense. Blev student fra Odense Katedralskole i 2017. Kom ud med et gennemsnit på 10,4 efter bonus. Haft to sabbatår, som er brugt på arbejde og rejser. Har søgt ind på retorik på Københavns Universitet.

Foto: Nils Svalebøg

August Homburg er dog opmærksom på, at det sandsynligvis bliver en omvæltning at gå fra gymnasietiden på Odense Katedralskole til Københavns Universitet.

- Det er meget ubehageligt, at jeg ikke er sikret at komme ind. Jeg vil blive enormt glad, hvis det lykkes at blive optaget. Det at studere på universitet er noget, jeg har set frem til i meget lang tid.

Gennemsnittet for optagelse på retorik på Københavns Universitet lå i 2018 på 10,2. Med bonus for at starte inden for to år efter endt ungdomsuddannelse ender August Homburgs gennemsnit på 10,4.

I tvivl til det sidste

Det er først inden for det seneste halve år, at August Homburg for alvor har besluttet sig for, at det er retorik, han vil læse. Efter grundig research, flere åbent hus-besøg og dage, hvor han har været studerende for en dag, besluttede han sig for, at det var retorik, der interesserede ham mest.

- Jeg har været meget i tvivl om, hvilken uddannelse jeg skulle vælge, men jeg har altid været meget fascineret af folk, der var gode til at skrive, tale og argumentere, så derfor faldt valget på retorik, siger August Homburg og fortsætter:

- Generelt tror jeg, at der er en tendens til, at folk i dag sætter sig meget grundigt ind i, hvad de vil læse, før de søger ind, end de tidligere har gjort. Både fremdriftsreformen og uddannelsesloftet har påvirket de unge i en sådan grad, at de går noget mere i dybden med research, inden de vælger uddannelse.

August Homburg har endnu ikke besluttet sig for, hvad retorikuddannelsen skal bruges til. Men han håber, at der undervejs i uddannelsen dukker en vej op, som han vil følge. Hvis ellers han bliver tilbudt en plads på studiet.