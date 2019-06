Opdatering 21.23: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at to biler var involverede i uheldet. I alt er fire mennesker kommet til skade. Ingen af dem er dog i kritisk tilstand. Samtidig oplyser de, at én af vejbanerne i retning mod Sjælland er åben igen. De kan ikke sige noget om, hvornår der åbnes helt op igen.

Storebæltsbroen er lukket på Fyn i retning mod Sjælland. Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Lukningen skyldes et uheld på højbroen. Det har endnu ikke været muligt at få uddybet situationen af Fyns Politi.

På Twitter skriver de, at bilister skal køre af motorvejen senest ved Knudshoved og gerne inden Nyborg. Spærringen kan vare noget tid.

Vejdirektoratet oplyser på deres hjemmeside, at det ene spor i retning mod Jylland er lukket pga. oprydningsarbejdet. Det vides endnu ikke, hvornår Storebælt i retning mod Sjælland åbnes igen.

