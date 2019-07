Lige nu: Uheld på Fynske Motorvej

To uheld på Fynske Motorvej på Vestfyn mandag aften betyder, at trafikanterne skal væbne sig med tålmodighed.

Skal man ad Fynske Motorvej mandag aften hen over Vestfyn skal man nok væbne sig lidt med tålmodighed, for hele to uheld er med til at forsinke trafikken.

Omkring afkørsel 56 Ejby i retning mod Odense er der sket et uheld. Ifølge Vejdirektoratet er der vejhjælp på vej, men først tidligst klokken 21.00 skal man forvente, at der er ryddet op og fuldt farbart igen. Højre spor er spærret, og politi og redningsmandskab er på stedet.

I modsatte retning, dvs. i retning mod Jylland, er der ifølge Vejdirektoratet også sket et uheld mandag aften. Det er en havareret lastbil, som holder i nødsporet og der skulle være vejhjælp på stedet. Her er det sket mellem afkørsel 58a Middelfart Ø og afkørsel 57 Nørre Aaby. Højre spor er spærret på grund af dækskifte, og ved 21-tiden er arbejdet stadig i gang på stedet.