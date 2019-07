Et uheld på Fynske Motorvej på Vestfyn mandag formiddag betyder, at der er risiko for køkørsel.

Uheldet er sket i østgående retning fra Middelfart mod Odense på strækningen mellem Ejby og Aarup. Ifølge Vejdirektoratet opfordres man til at sætte hastigheden ned, og der er politi og redningsmandskab på stedet.

Ifølge Vejdirektoratet er der tidligst ryddet op fra uheldet klokken 11.15, og man skal forvente en forlænget rejsetid på op til 30 minutter. Man skal først forvente, at trafikken er normal igen i eftermiddag.

Også på Storebæltsbroen rapporteres om tæt trafik, efter at der tidligere mandag formiddag ifølge BT har været et harmonikasammenstød. I første omgang var højre spor på broen ifølge BT lukket for trafik i retning mod Sjælland.

Uheldet på Storebæltsbroen kommer samtidig med, at der er vejarbejde på broen.