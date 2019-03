Lige nu: Uheld på Fynske Motorvej - kø i retning mod Middelfart

Vestfyn: Den Fynske Motorvej er tirsdag ved ottetiden blevet delvist spærret i det vestgående spor ved Fjelsted, hvor der er sket et uheld. Ifølge Vejdirektoratet er uheldet sket vest for rasteplads Ålsbo - før afkørsel 56, Ejby.

Det fremgår umiddelbart af Vejdirektoratets overvågning fra stedet, at fem-seks biler er involveret i uheldet, som er sket i højre vognbane. Det bekræfter Fyns Politi.

Redningsmandskab og politi er på stedet, og det er muligt at passere med forsigtighed, oplyser Vejdirektoratet. Men uheldet giver lige nu et par kilometers kødannelse på strækningen frem mod uheldsstedet (hvor Hønnerupvej passerer over motorvejen), og trafikanter skal regne med op til 20 minutters længere rejsetid, oplyser Vejdirektoratet.

Fyns Politi har foreløbig ingen meldinger om tilskadekomne.

