Lige nu: Uheld giver kø på motorvejen øst for Middelfart

Nr. Aaby: Et uheld på den Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Ejby giver mandag morgen køkørsel over et par kilometer øst for Nørre Aaby. Det fremgår af Vejdirektoratet trafikkort.

Uheldet er sket i den højre vejbane, og vejhjælp er på stedet. Ifølge Fyns Politi er det en varebil og en personbil, som er involveret i uheldet. Der er ifølge politiet kun sket materiel skade.

Der ventes tidligst at være ryddet op klokken ni, men uheldsstedet kan ifølge Vejdirektoratet passeres med forsigtighed.

Trafikanter i retning mod Odense skal dog forvente op til 25 minutters ekstra transporttid, oplyser Vejdirektoratet.