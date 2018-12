Lige nu: Tre uheld skaber voldsomme køer på E20

En stribe uheld plager torsdag eftermiddag trafikanterne på Fynske Motorvej. Knap er køen fra det ene uheld opløst, inden det sker et nyt. Der er i øjeblikket flere kilometer kø i begge retninger på strækningen hen over Vestfyn.

På et tidspunkt var der tre samtidige uheld på strækningen mellem Odense og Middelfart.

Fire uheld har i løbet af eftermiddagen skabt store gener for ferietrafikken. I øjeblikket er det et mindre uheld i vestgående retning fra Odense mod Middelfart mellem afkørsel 54 Vissenbjerg og afkørsel 55 Aarup, der skaber. Politi og redningsmandskab er på vej, men trafikanterne opfordres til at nedsætte hastigheden.

Der er ryddet op efter det uheld, som kort før klokken 15 skabte kø i østgående retning, da flere biler stødte sammen ved Ejby, men der er stadig kø.

De to andre uheld er sket i retning mod Odense, og her skal bilisterne være opmærksomme mellem Vissenbjerg og Aarup, hvor der kun er et enkelt spor åbent.

Fyens.dk følger sagen ...