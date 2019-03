Lige nu: Kraftig blæst på alle broer til Fyn

Nyborg/Rudkøbing/Middelfart: Blæsten er onsdag middag fortsat kraftig over flere broer til og fra Fyn, og Vejdirektoratet fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen.

Den kraftige vind på Storebælt, hvor det ifølge Vejdirektoratet blæser op til 17 m/s, ventes at aftage i løbet af eftermiddagen og aftenen, men rådet om ikke at køre over broen med vindfølsomme køretøjer gælder til klokken 16.

Vejdirektoratet forventer, at vinden over både Langelandsbroen, Svendborgsundbroen og den Ny Lillebæltsbro aftager i løbet af aftenen.