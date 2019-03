Lige nu: Kilometerlang kø mod Jylland efter motorvejsuheld

Vestfyn: Der er fredag middag sket et uheld på den Fynske Motorvej i det vestgående spor mellem rastepladsen Ålsbo Nord og afkørsel 56, Ejby. Uheldet er årsag til kødannelse på motorvejen før uheldsstedet i retning mod Middelfart.

Fyns Politi oplyser, at tre køretøjer har været involveret i uheldet, og de tre holder nu i nødsporet. Politi og redningsmandskab er til stede, og det er ifølge vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland muligt at passere uheldsstedet i en vognbane. Vagtchefen har endnu ingen oplysninger om skadernes omfang.

Uheldet betyder, at der fredag klokken 13 er køkørsel over en cirka fire kilometer lang strækning - det fremgår af Vejdirektoratets live-kort over trafikken i Danmark.

Billeder af trafikken tæt på uheldsstedet viste kort efter meldingen om uheldet, at køretøjerne i køen var trukket ud til siderne for at give plads til redningskøretøjer.

Ifølge Vejdirektoratet kan der forventes normal trafik i løbet af eftermiddagen.

OPDATERES ...