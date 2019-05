Lige nu: Ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia

Busser er sat ind på strækningen, efter en køreledning er blevet revet ned. Foreløbig venter DSB, at busserne vil erstatte tog indtil cirka klokken 14.30.

Fyn: En nedrevet køreledning har mandag formiddag gjort det umuligt at køre med regionaltogene mellem Odense og Fredericia. Det oplyser DSB, som har bestilt busser til at køre passagererne på strækningen.

Ifølge DSB kører busserne fra Odense på minuttal 45 og fra Gelsted mod Fredericia på minuttal 10. I modsat retning kører busserne fra Fredericia på minuttal 35 og fra Gelsted mod Odense på minuttal 00.

DSB forventer foreløbig, at det kan blive nødvendigt at køre med busserne indtil klokken cirka 14.30. Passagerer opfordres til at følge med på DSB's side om trafikinformationer og tjekke Rejseplanen.

Hvis man bliver mere end 30 minutter forsinket, gælder DSB's rejsetidsgaranti.