Redningshelikopter og både fra Forsvaret er sat ind i eftersøgningen af en surfer i havet ud for Bogense, efter at familien har meldt ham savnet her fredag eftermiddag.

Der er sendt en redningshelikopter i luften og både fra Forsvaret i vandet fredag aften i eftersøgningen af en surfer i havet ud for Bogense, efter at familien forgæves har forsøgt at få kontakt til ham.

Det fortæller vagtchef Lars Tvede fra Fyens Politi.

- Han tog ud for at surfe for nogle timer siden, og familien kan ikke få kontakt til ham, så nu leder vi efter ham deroppe, vi er også med med betjente, siger Tvede.

Han har ikke mange yderligere detaljer på nuværende tidspunkt, men understreger, at der ikke behøves være tale om en drukneulykke.

- De kan selvfølgelig ikke forstå, at de ikke kan få kontakt til ham, så derfor har vi iværksæt en redningsaktion ud for Bogense, men indtil videre håber vi ikke, der er tale om en drukneulykke, siger han.

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) er en enhed i Forsvarets Operationscenter, der leder den danske eftersøgnings- og redningstjeneste i den slags sager.

