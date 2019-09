Lige nu: En vognbane er åbnet efter alvorlig ulykke på den Fynske Motorvej

Østfyn: Den Fynske Motorvej blev mandag kort efter klokken 11 spærret i vestgående retning mellem afkørsel 46, Nyborg V, og afkørsel 47, Langeskov. Det skyldes en alvorlig ulykke på vejen, oplyser Fyns Politi.

Redningspersonale var hurtigt fremme ved ulykkesstedet, og politiet oplyste omkring klokken 11.21, at det ville blive muligt at åbne en vognbane i det vestgående spor inden for et kvarter. Der ville dog fortsat være redningspersonale til stede på ulykkesstedet, og bilister skulle derfor passere med nedsat hastighed og vise hensyn, understregede politiet på Twitter.

Ifølge Vejdirektoratets live-trafikkort skete ulykken omtrent syd for Ullerslev. Fyns Politi oplyste klokken 11.50 på Twitter, at en person er blevet bragt på sygehuset i kritisk tilstand. Vedkommende er ifølge politiet blevet påkørt af en lastbil.