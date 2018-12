Det enorme letbanebyggeri, der har fyldt Odense i flere år, rundede tirsdag en milepæl, da den første skinne blev støbt i beton ved byggepladsen for Nyt OUH. Direktør for Odense Letbane Mogens Hagelskær var begejstret for, at odenseanerne nu kan se, hvordan byggeriet skrider fremad.

- Det er fantastisk, at vi endelig er kommet dertil, hvor vi kan sætte skinnerne ind i beton. Mange har jo gået og kigget på byggeriet i nogle år, hvor vi har lavet forarbejdet. Men det er først for alvor nu, at vi går i gang, sagde Mogens Hagelskær.

Personligt var han glad for at kunne markere dagen.

Han opfordrede odenseanerne til at glæde sig over udviklingen og at følge med de næste måneder frem mod åbningen i slutningen af 2020.

Ulla og Bent Larsen havde på cykel trodset vinterkulden for at se den første skinne blive lagt ned. Foto: Nils Svalebøg

Første skinne støbt

Både borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og flere privatpersoner trodsede decemberkulden for at overvære det historiske øjeblik. To af dem var Ulla og Bent Larsen, der begge er store tilhængere af letbanen. De bor i Hjallese og er ikke generede af byggeriet til hverdag men nyder at følge med i udviklingen.

- Nu kan man virkelig se, at der sker fremskridt. Vi cykler også tit forbi, så på den måde kan vi følge med i, hvordan det går, sagde Ulla Larsen.

Hendes mand gav hende ret og fortalte, at det er enormt spændende at følge med i, hvor meget der sker dag for dag.

Efter en god halv time kom øjeblikket, hvor betonen skulle omringe skinnerne. Inden det kunne ske, skulle betonen imidlertid tjekkes. Det er en kvalitetssikring, der skal garantere, at betonen har den rigtige hårdhed og elasticitet til at kunne håndtere letbanens vægt og de vibrationer, den vil afgive. Betonen bestod testen, og en god håndfuld arbejdere sørgede for, at støbningen gik rigtigt til. En styrede selve mængden af betonen, mens andre med trækbrætter jævnede fladen.

At Odenses letbane støbes i beton er ikke tilfældigt.

- Vi laver det i beton, fordi det skal være en integreret del af bymiljøet. Hvis vi havde lagt skærver ind igennem byen, havde det skabt en barriereeffekt i stedet for en samlende effekt, forklarede Mogens Hagelskær.