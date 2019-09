Letbanen godt besøgt

Det kan godt være, den kommende letbane har mange kritikere rundt omkring i byen. Men der er også rigtigt mange, der gerne vil vide noget mere om, hvad det nu er for noget med den der letbane. Det tydede interessen for Odense Letbanes stand på Det Fynske Folkemøde i hvert fald på. Når man gik op af trappen og ramte anden sal, var det nærmest heller ikke til at komme uden om letbanen, hvor letbanedirektør Mogens Hagelskjær (i baggrunden af billedet med briller) og hans folk delte gavmildt ud af information om letbanen. Logoet for letbanen, en rød cirkel med en streg under - ja, det er vel nærmest et O for Odense - var til at øje på og trak måske de sidste interesserede til. (vol.)