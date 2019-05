Letbanearbejde betyder færre tog over Fyn - og stopper Svendborg-banen i 14 dage

Det er blandt andet arbejdet med at forstærke broen over jernbaneskinnerne ved Middelfartvej i Odense, som får indvirkning på togdriften mellem Odense og Vestfyn i sommermånederne. Arkivfoto: Michael Bager.

Særligt i weekenderne vil letbanearbejdet i Odense få betydning for togdriften over Fyn. Der bliver mindre plads til intercity- og lyntog, og rejsende med regionaltoget mellem Odense og Tommerup skal indstille sig på at køre i bus i stedet for tog.

Fyn: Letbanearbejdet i Odense vil sommeren over ikke kun påvirke trafikken i byen, men også togdriften over Fyn og på Svendborg-banen, som i en periode bliver betjent af busser. Det er blandt andet arbejdet med at ombygge Hjallese Station og en forstærkning af Middelfartvej-broen over jernbaneskinnerne i Odense, som gør det nødvendigt for DSB at indsætte busser i stedet for tog i flere perioder af sommermånederne. Broen, som fører Middelfartvej over skinnerne ved Gasa, er tidligere blevet forstærket på oversiden, og nu er turen kommet til broens bærende konstruktion, hvor der skal støbes en mur mellem søjlerne, oplyser Odense Letbane. Det skal gøres for at sikre broen mod de trykpåvirkninger, som letbanetogene kan give, når de kører ad Middelfartvej. Der vil kun være et spor ledigt under broen, mens arbejdet foregår, og det betyder ændrede tider for ic-togene og lyntogene, der kører over Fyn.

Fra om aftenen lørdag 20. juli til og med søndag eftermiddag 4. august er passagererne på Svendborg-banen henvist til at køre med bus i stedet for tog. Det skyldes arbejdet med at ombygge Hjallese Station, som i fremtiden skal betjene både rejsende på Svendborg-banen og letbanens passagerer. Arkivfoto: Michael Bager.

Ændrede køreplaner og busser i stedet for tog Mellem Odense og Tommerup vil alle tog fra sent fredag aften 14. juni og den følgende nat samt lørdag 15. juni og den følgende nat være erstattet af busser, og der kører busser i stedet for regionaltog mellem Odense og Fredericia. Yderligere tre lørdag aftener og natten til de følgende søndage erstattes alle tog af busser mellem Odense og Tommerup, oplyser DSB: Det er lørdagene 29. juni, 13. juli og 20. juli. Fra søndag 30. juni til og med lørdag 13. juli samt fra søndag 21. juli til og med fredag 2. august kører der færre ic- og lyntog mellem Odense og Fredericia, og der kører busser i stedet for regionaltog mellem Odense og Tommerup. I den første weekend i august - fra natten til lørdag 3. august til søndag eftermiddag 4. august - kører der ingen ic- eller lyntog mellem Odense og Fredericia. Og regionaltogene mellem Odense og Tommerup erstattes af busser. Fra lørdag aften til søndag morgen i samme weekend kører der heller ikke tog mellem Odense og Nyborg. Også her bliver passagererne kørt med bus, oplyser DSB.

Ingen tog på Svendborg-banen Dermed er det ikke slut, for fra slutningen af juli sætter arbejdet med letbanen i Odense en midlertidig stopper for togdriften på Svendborg-banen, oplyser DSB. Fra om aftenen lørdag 20. juli til og med søndag eftermiddag 4. august er passagererne på Svendborg-banen henvist til at køre med bus i stedet for tog - og det gælder hele strækningen mellem Svendborg og Odense. De såkaldte togbusser vil køre i to udgaver, en rød og en blå; den røde stopper ved alle stationer mellem Odense og Svendborg, mens den blå rute kun standser ved Odense Sygehus (buslommen på Kløvermosevej) og i Ringe på turen mellem Odense og Svendborg. Det midlertidige stop for togdriften skyldes som nævnt arbejdet med letbanen i Odense. Der skal bygges perroner ved Hjallese Station, hvor passagerer på Svendborg-banen vil kunne skifte til letbanen, når den kommer i drift i efteråret 2021. Odense Letbane forklarer, at arbejdet foregår i sommerferien for at genere så få togrejsende som muligt. Arbejdet ved Hjallese Station ventes ikke at give gener for biltrafikken i området. DSB opfordrer alle rejsende til at tjekke ændringer i togtiderne på Rejseplanen.dk.