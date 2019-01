Letbane blokerer Eventyrløb: Der bliver kamp om teltpladserne

Store byggeprojekter og letbanebyggeri betyder, at der i år vil være væsentlige færre pladser til firmatelte ved Eventyrløbet. Derfor gælder det om at reservere hurtigst muligt.

- Vi har ikke lyst til at skræmme folk væk, og vi har ikke opgivet håbet om flere pladser, men der er bare færre i år, konkluderer Majken Knudsen, som er med i løbsledelsen og har både overblik og ansvar over de pladser, der vil være til løbet den 30. maj og dem, der vil være forsvundet.

Eventyrløbet er på vej mod sit 42. arrangement, og Danmarks største éndags-motionsløb er ikke bare et løb, men også en firmafest, fordi mange virksomheder bruger Kristi himmelfartsdag på at samle deres medarbejdere, når anstrengelserne på 5 eller 10 kilometer er overstået.

Den 42. udgave af Eventyrløbet finder sted Kristi himmelfartsdag, som i år er torsdag den 30. maj. Det er ikke alene Danmarks største én-dags motionsløb, men også en kæmpe firmafest med virksomheder fra hele Fyn. Det finder sted i Odense-forstaden Bolbro med udgangspunkt i atletikstadion. Tilmeldingen har siden 3. december været åben. Skal man reservere en plads til et firmatelt skal det ske inden den 24. april. Det er ikke umuligt, at alle teltpladser er væk inden fristens udløb, eftersom der er færre pladser i år end tidligere. Musikken til koncerten efter løbet er på plads. Det bliver Infernal, som står på scenen, og som opvarmning vil være DJ O-Beat feat. Shaker Brothers. Man kan tilmelde sig på www.eventyrløbet.dk.

Byggeri og letbane

Det er blandt andet letbanebyggeriet, som sætter sit præg på området omkring stadion og Odense-forstaden Bolbro. For når der skal arbejdes med at anlægge letbane får det betydning for vejnettet i området for dels trafikanterne og dels løberne i diverse motionsløb, herunder Eventyrløbet.

Men også en ny lokalplan for det, der i mange år har heddet Cirkuspladsen betyder, at et grønt område ikke forsvinder, men omdannes til rekreative formål med etablering af legeredskaber, borde, bænke og mindre beplantninger.

Netop Cirkuspladsen, som ligger bag boligblokkene på Stadionvej, har i mange år været brugt som plads for firmateltene. Det bliver nu langt sværere, og der kommer aldrig til at kunne være det antal firmatelte, der hidtil har været.

Men også i Bolbro Parken har letbanebyggeriet betydet, at der er taget et indhug i den vestligste del til etablering af en ny adgangsvej til Vermundsvej. Her er så røget en halv snes teltpladser, som næppe kan reetableres andre steder.

Endelig er der udviklingsprojektet ved Gartnerbyen, som også har betydet udfordringer for løbsledelsen i Eventyrløbet.