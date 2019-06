Leder på læreruddannelsen efter massiv kritik fra studerende: - Det har ikke været optimalt

Uddannelsesleder på UCL, Anders Nørgaard, medgiver, at det ikke har været et optimalt forløb for de lærerstuderende.

Er der et problem på læreruddannelsen?

- Vi kan godt se, at det her forløb ikke er optimalt. Det vil jeg nu drøfte med de studerende, og jeg er helt sikker på, at vi finder en fornuftig løsning.

De studerende siger, at de mangler minimum 36 ud af 84 lektioner på 4. semester i engelsk. Hvordan forholder du dig til det?

- Hvis de studerende siger det, vil vi undersøge det. Men vi kan ikke genkende, at der skulle være aflyst mere end 12 lektioner.

Som jeg har forstået det, er der ikke tale om aflysninger. Ifølge de studerende har der aldrig været de 84 lektioner, der burde være.

- Vi har en fuldstændig klar holdning til, at de studerende skal have 84 lektioner med underviser per 10 ECTS-point, og det går vi ikke på kompromis med. Hvis der er en underviser, der ikke har udført de lektioner, er det selvfølgelig en anden sag.

Jeg har forsøgt at få fat i studieplanerne, hvor man kan se, hvor mange lektioner, der er afholdt. Men de er slettet for engelskfaget.

- Det, håber jeg, ikke er rigtigt. Det lyder meget mærkeligt. Det har jeg slet ikke hørt om før, men det vil jeg undersøge.

Er de studerende klædt på til at undervise i folkeskolen?

- De studerende på UCL er ordentlig klædt på, hvis de har deltaget i undervisningen og har bestået deres prøver, som i parentes bemærket er med ekstern censur.

Og hvad så med specifikt for det her hold 6?

- Vi medgiver, at der har været et forløb, der ikke har været optimalt, og det følger vi selvfølgelig op på.

Skal de ikke have nogle erstatningstimer?

- Hvis det er korrekt, at de har mistet 36 lektioner, skal de selvfølgelig have erstatningstimer.

19 bestod engelsk, som er deres hovedfag. Til sammenligning bestod 42 LG. Siger det ikke noget om, at de ikke har modtaget den fornødne undervisning?

- Jeg kan godt se, at hele deres forløb med skiftende undervisere og i hvert fald aflysning af nogle lektioner ikke har været optimalt.