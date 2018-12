Lastbiluheld på E20: Flere biler blev beskadiget, da lastbildæk eksploderede

Nr. Aaby: Omkring 10 biler blev mandag aften beskadiget i varierende grad, efter en lastbil kort før klokken 18 var forulykket på den Fynske Motorvej nær Nr. Aaby. Det oplyser Fyns Politi.

Lastbilen kørte i det østgående spor, da et af dens dæk eksploderede. Chaufføren fik standset lastbilen i nødsporet og tilkaldte hjælp, men resterne af det ødelagte dæk lå spredt ud over vognbanerne, og flere biler ramte dækresterne, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

- Før der nåede at komme en tavlevogn ud til stedet, og der blev ryddet op, var der mange biler, der nåede at køre ind i dækket. På et tidspunkt fik vi melding om, at der holdt omkring 10 biler derude, som havde fået skader, oplyser vagtchefen.

Et par af bilerne måtte ifølge vagtchefen have autohjælp for at komme videre, men ingen personer kom til skade ved uheldene.