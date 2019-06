Fyens Stiftstidende skrev mandag om en kollektiv klage fremsat af en stor gruppe lærerstuderende på University College Lillebælt i Odense. De studerende manglende blandt andet 36 ud af 84 lektioner for et fag. Ledelsen på UCL reagerer nu og tilbyder de studerende erstatningstimer.

27 ud af 46 lærerstuderende med hovedfag i engelsk mener, at der har været et problem med deres undervisning. De studerende har i et af semestrene mistet 36 ud af de 84 lektioner med en underviser, som de har krav på. I juni måned bestod kun 19 af de 46 studerende deres eksamen. Ifølge de studerende har det været en direkte konsekvens af mangelfuld undervisning.

- Lige nu har vi det fantastisk. Det var et rigtig godt møde, hvor vi synes, vi er blevet hørt. Han (uddannelsesleder på UCL, Anders Nørgaard, red.) var lydhør og anerkendte det, vi sagde, siger Steven Seth Domino, der er en af de studerende, der har stået i spidsen for den kollektive klage.

Får erstatningstimer

Forud for mødet havde de studerende ønsket enten en kollektiv minimumskarakter eller erstatningstimer. En minimumskarakter bliver det ikke til, men de studerende får til gengæld kompenseret for 22 mistede lektioner. Erstatningslektionerne vil blive placeret i august, så de studerende får de bedste forudsætninger for at gå til reeksamen i september.

Derudover vil der blive tilbudt individuel vejledning til de studerende, der skal til reeksamen.

Også uddannelsesleder Anders Nørgaard er tilfreds med dagens møde.

- Jeg synes, vi har haft et fint og konstruktivt møde, hvor vi har fundet en god løsning. Vi tilbyder de studerende ekstra undervisning, så der kommer styr på de ting, de studerende har brug for, lyder det.

Kan du sige noget konkret om, hvorvidt I skal gøre noget anderledes fremadrettet?

- Nu kigger vi indad og følger op på de procedurer, vi har. Er der noget, der skal skærpes, gør vi selvfølgelig det.