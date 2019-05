Efter flere forsøg er det stadig ikke lykkedes Region Syddanmark at tiltrække læger til at drive lægepraksis i Vollsmose. Ikke overraskende, mener Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Heller ikke formanden for de praktiserende læger i Region Syddanmark, Jørgen Skadborg, anser det som et er et reelt problem, at der ikke er en lægepraksis i Vollsmose.

Endnu en gang har Region Syddanmark udbudt to ydernumre i Vollsmose til praktiserende læger, der ønsker at etablere sig i bydelen. Og endnu en gang er det ikke lykkedes at få et eneste bud på nogle af de to ydernumre.

Hverken formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), eller formanden for PLO i Region Syddanmark, Jørgen Skadborg, anser det som et reelt problem, at der fortsat ikke er nogen praktiserende læger, der ønsker at drive virksomhed i bydelen.

I februar foreslog Region Syddanmark og Odense Kommune at lave stillingerne i Vollsmose om til kombinationsstillinger. Det ville betyde, at fire læger skulle deles om de to ydernumre samt to og to deles om én stilling på Indvandrermedicinsk Klinik på OUH og én stilling i Odense Kommune.

Det er dog endnu ikke lykkedes at få godkendt løsningen i et nedsat samarbejdsudvalg for almen praksis. Derfor blev de to ydernumre i Vollsmose i denne omgang udbudt på ordnær vis som de resterende ydernumre i regionen.

- Vi prøvede at slå ydernumrene op igen, for at se, om der skulle være en interesse i denne omgang, men det var der ikke. Hvis der ikke er nogen, der vil tage opgaven på sig, er det sådan, det er. Man kan ikke tvinge nogen til at have en lægepraksis et bestemt sted, lyder det fra Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark.