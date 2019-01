Kystdirektoratet: - Flere højvandshændelser i de senere år

Stigninger i vandstanden er blevet hyppigere med tiden, siger Kystdirektoratet. Man kan ikke sige, at udviklingen er specifik for Fyn.

- Det bliver hurtigt meget teknisk, men det viser, at vandstandstigninger sker hyppigere nu end tidligere, siger han.

Denne slags hændelser er sket oftere og oftere i de senere år. Sådan lyder meldingen fra Kystdirektoratet, der hvert femte år udgiver en rapport om højvandstatistikker i Danmark. Her beregner man de såkaldte middeltidshændelser - altså hvor højt vandet forventes at stå eksempelvis én gang hvert 20. år.

Sandsække og gummistøvler er igen fundet frem, efter at de fynske kyster endnu engang er blevet ramt af forhøjede vandstande. Det sker blot en uge efter, at der blev erklæret stormflod på Nordfyn og det sydfynske øhav.

Flere steder på Fyn er der målere til at holde øje med, præcis hvor høj vandstanden er. Få her et overblik over de højeste registrerede vandstande ved de fynske målestationer.Faaborg Havn: 163 centimeter 2. november 2006 Assens Havn: 161 centimeter 2. november 2006 Bogense Havn: 168 centimeter 1. november 2006 Odense Fjord: 170 centimeter 1. november 2006 Kerteminde Havn: 166 centimeter 1. november 2006 Slipshavn: 173 centimeter 1. november 2006 Bagenkop Havn: 170 centimeter 4. januar 2017

Vindretning afgør højvand

Kystdirektoratets beregninger er baseret på data fra målestationer over hele landet - heriblandt flere på Fyn. Det fremgår eksempelvis, at en 20-års hændelse i Slipshavn er 139 centimeter, mens det vurderes til at være 166 centimeter i Faaborg, og kigger man på den jyske vestkyst, er tallet nærmere tre til fire meter.

Det er helt naturligt, at højvandsstatistikkerne varierer fra havn til havn, lyder det fra Kystdirektoratet. Det kommer nemlig an på de geografiske forhold, og hvor vinden kommer fra.

- Hvis du har sydvestlige vinde hen over Nordsøen, så er det Vadehavet og Vestkysten, der bliver hårdest ramt. Hvorimod hvis du har vinde fra nord og nordvest, så har vi den slags hændelser, som vi ser i disse dage, hvor der bliver pumpet vand ind i Kattegat, og de store vandmasser i Østersøen flytter sig frem og tilbage, siger Thorsten Piontkowitz.

- Det er derfor meget svært at drage lokalspecifikke konklusioner, for der er ingen, der med sikkerhed kan sige, hvornår den næste stormflod kommer til et givent sted, siger han.