Kvinde trådte ud foran ambulance på motorvejen med sin hund i favnen - begge blev dræbt

Det var en 45-årig kvinde fra Vordingborg-egnen, der fredag aften omkom på Svendborgmotorvejen efter at være blevet påkørt af en ambulance.

Kvinden døde med sin lille hund i favnen, da hun ved 19-tiden trådte ud på vognbanen, ud foran ambulancen, som var på vej i nordgående retning ved afkørsel 15 ved Kirkeby.

Omstændighederne ved den tragiske hændelse er efterhånden ved at blive klarlagt, og det står fast, at den 45-årige og hendes hund kort forinden var blevet sat af på afkørslen - ikke på motorvejen. Hun blev sat af, fordi passagererne i bilen kom op at diskutere, og de øvrige passagerer ringede efterfølgende til politiet og gjorde opmærksom på, at hun var sat af ved afkørslen.

- Hun er med i en bil, der har været med færgen fra Lolland, og i bilen opstår der så store uoverensstemmelser, at kvinden bliver sat af på Kirkeby-afkørslen. Altså væk fra motorvejen. Der er ingen, der kan forudsige, at hun skulle finde på at bevæge sig ned på motorvejen, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi.