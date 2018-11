Kvinde tiltalt for chikane og trusler: Anklagede rådmand for ikke at kunne tage vare på sine børn

En 39-årig kvinde er for retten i Odense i en sag om chikane og trusler. Kvinden er blandt andet tiltalt for at chikanere rådmand Susanne Crawley (R) ved at lave underretninger om rådmandens evne til at varetage sine børn.

En 39-årig kvinde er i øjeblikket hovedperson i en usædvanlig sag om trusler og chikane mod offentligt ansatte. Kvinden har været varetægtsfængslet i omkring fire måneder, og ifølge anklageskriftet er hun tiltalt for 28 overtrædelser af straffeloven, der handler om massiv chikane, trusler, overtrædelse af tilhold og falske anklager. Sagen, som behandles ved i alt fire retsmøder i Odense, er opstået ved, at kvinden har mistet retten til at se sin 10-årige søn. Hun mener, at det er sket på et forkert grundlag. Kvinden er blandt andet tiltalt for at have rettet sin chikane mod rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Susanne Crawley (R), som hun i gentagne e-mails beskylder for at stå i spidsen for grove fejl i børnesagen.

Startede børnesag I den forbindelse har hun lavet underretninger om Susanne Crawleys egne evner til at tage vare på sine børn, hvilket har ført til en børneundersøgelse i Crawleys hjem. - Det er uhyggeligt, at de (Crawleys børn, red.) vokser op i et hjem, hvor det er i orden at lave mobning og chikane, siger den 39-årige, der selv føler sig chikaneret, i retten. Susanne Crawley fortæller til Fyens Stiftstidende, at hun aldrig har oplevet hetz af så personlig karakter, som den kvinden er tiltalt for. - Det bliver meget konkret, når der kommer to socialrådgivere ind i ens hjem. Der mærker man jo, at man mister muligheden for at beskytte sine børn, siger hun. Kvinden har samtidig henvendt sig til Crawleys mand, og datteren Cæcilie Crawley, der også er medlem af Odense Byråd, har desuden fået krænkende henvendelser. Det samme har Susanne Crawleys partiformand, Morten Østergaard, som er blevet bedt om få stoppet rådmandens "bedrageri". - Det har været noget med at beklikke mit rygte alle steder, hvor jeg kunne tænkes at have tilknytning. Min partileder, min tidligere arbejdsplads, universitetet, Retslægerådet, siger Susanne Crawley.

Ville ikke genere nogen Den tiltalte kvinde har i retten givet udtryk for, at hun føler sig ulykkelig og magtesløs. Hun har forsøgt at komme til at se sin søn og har ikke haft en hensigt om at genere nogen. - Jeg var en mor, der var fyldt af chok, sorg og smerte over at have mistet min søn på en løgn. Jeg har prøvet at få nogen til at vågne op, forklarer hun. Det står uklart, hvorfor kvinden ikke længere må se sin søn, og hun kan ikke forstå, at en tidligere samværsaftale med faderen ikke gældende. - Jeg havde en søn, der ringede grædende og ville være sammen med mig, for vi havde lavet en samværsaftale, siger hun ligeledes i retten. Derfor har kvinden også taget massiv kontakt til advokaten for sønnens far og hans advokatfirma. Her er hun tiltalt for flere gange at have givet udtryk for, at hun ville skade advokatens barn. "Du har kidnappet min søn, så nu tager jeg til Svendborg og tager din datter," skulle kvinden blandt andet have udtalt ifølge anklageskriftet. Hun har også anmeldt advokatfirmaet for blandt andet hacking og dokumentfalsk som led i sagen.

Chikane mod politiet Endelig er den 39-årige kvinde tiltalt for at chikanere medarbejdere i Fyns Politi ved gentagne, grove henvendelser. Mange af dem handler om berigtigelser i hendes sag, mens hun også kommer med beskyldninger om blandt andet "magtmisbrug" og "kammerateri". "Du har ødelagt mor og barn på løgne og had. Hvor er du modbydelig, fej og ondskabsfuld," har hun blandt andet skrevet i en e-mail til en politiassistent ifølge anklageskriftet. Ved grundlovsforhøret 1. august kom det frem, at kvinden er vurderet af en retspsykiater til at være impulsiv og have svært ved at se sin andel i konflikter. Kvinden, der tidligere har arbejdet som sygeplejerske, er dog ikke tidligere straffet. Hun erkender, at hun har brug for hjælp til at kommunikere, når hun er under pres. - Hvis jeg havde vidst, at der blev samlet en straffesag bag om ryggen på mig, så havde jeg aldrig nogensinde kontaktet nogen, har hun forklaret i retten. Der falder dom i sagen torsdag 29. november.