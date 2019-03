Kun syv procent af Marie Louise Hansens kollegaer er kvinder. Det kan være en hæmsko for et arbejdsmiljø, hvis medarbejderne er for ens - derfor ser hun store fordele i et mangfoldigt arbejdsmiljø.

Marie Louise Hansen er en af de få kvinder, der har valgt at gå mod strømmen og blive en del af den teknologiske branche.

Til daglig arbejder hun som manager i udviklingsafdelingen på Danfoss Drives i Graasten. Her er kun syv procent af hendes kollegaer kvinder. Den lave andel af kvinder er ikke noget, Marie Louise Hansen går op i, men hun mener stadig, at det har en stor betydning for arbejdsmiljøet, at både mænd og kvinder er repræsenteret. Og det er værd at sætte en ekstra streg under en dag som i dag - Kvindernes Internationale Kampdag, den 8. marts.

- En af bevæggrundene til, at det er godt at have kvinder, er, at det er med til at give nogle mere alsidige hold, som også afspejler den virkelighed, vi lever i. Det giver et mere mangfoldigt arbejdsmiljø, at der både er mænd og kvinder på en arbejdsplads, siger hun.

Marie Louise Hansen har både været leder for et hold ingeniører med udelukkende mænd, men også for et hold med både kvinder og mænd. Og her ser hun en stor fordel i, at begge køn optræder på holdet.

- Hvis medarbejderne på et hold er for ens, bliver mange af løsningerne ofte de gængse, man typisk vælger. Jeg ser ofte, at der bliver sat fokus på andre aspekter, når der er kvinder med på et hold.