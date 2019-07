Kunstneren er selv model: Nøgenhed i krop og natur

Sorø Kunstmuseum

Samlingen på Sorø Kunstmuseum rummer omkring 2300 værker og viser dansk kunst igennem 300 år.



Det gælder blandt andet malerier af L.A. Ring, Anna Ancher, Per Kirkeby og Michael Kvium.



Desuden er her specialsamlinger af middelalderlige træskærerarbejder, russisk kunst fra 1870 til 1930 samt ældre udenlandske tegninger.



I 2011 blev museet, der er etableret i en fredet ejendom fra 1832, udvidet med en prisbelønnet tilbygning tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.



Privatsamleren Per Schrøder har doneret 32 russiske ikoner, som supplerer Hermod Lannungs samling af 23 ikoner og forskellige liturgiske genstande fra den ortodokse kirke. Med Lorentz Jørgensens ikonsamling er Sorø Kunstmuseum blevet i stand til at markere sig som et center for ikonkunst i Danmark.



Der er også skiftende udstillinger, og hen over sommeren er det med en af Finlands fremmeste kunstnere, Elina Brotherus, som siden slutningen af 1990'erne har arbejdet med fotografi og video.