Kulturfestival kan føre til hæderspris

Kunstneren Jens Galshiøt er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Indstillingen skyldes, at Galschiøt har taget initiativ til "Abrahams Sammenbragte Børn", en kulturfestival med særligt fokus på børn og unge og på dialogskabende og oplysende arrangementer.

- Hans indsats er fynsk, men rækker også langt uden for vores ø, skriver indstiller Pia Sigmund, der var nomineret til Årets Fynbo 2017.

Galschiøt har flere gange tidligere været indstillet til prisen - hidtil uden at vinde den.

Finn Gramvad, der også var nomineret sidste år, er indstillet til Årets Fynbo igen i år. "Han gør rigtig meget for Bogense og omegn også rent kulturmæssigt", skriver indstiller Kurt Jensen. Fodboldspilleren Christian Eriksen er indstillet, fordi "han er i sit livs form og gør enhver fynbo stolt", skriver Mathias Kirk. Og ægteparret Anne Grethe og Kaj Påske er indstillet, fordi "de gør et meget stort arbejde og er rigtig engagerede med sang for de ældre på plejehjemmet Birkelund i Langeskov", som indstiller Leif Bæk skriver.

Årets Fynbo uddeles til januar, og den skal ifølge fundatsen gå til et menneske, der har "udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente".

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.