Kronprinsparret kommer til Odense: Se billeder fra deres bryllupsbesøg

Når kronprins Frederik og kronprinsesse Mary den 2. november besøger Odense i forbindelse med uddelingen af priser i Odeon er det første gang siden Royal Run i 2018, at de sammen besøger den fynske hovedstad.

Kronprinsparret løb ikke sammen i Royal Run i 2018, for mens kronprinsesse Mary løb 10 kilometer i Odense nøjedes gemalen med en enkelt mil, fordi han samme dag skulle løbe i andre danske byer.

Første gang, kronprinsparret besøgte Odense sammen, var den 28. juli 2004, hvor det netop dengang nygifte par kom sejlende om bord på Kongeskibet Dannebrog til byen som led i en længere bryllupsrejse rundt i Danmark.

Mange på Fyn vil stadig huske parrets besøg i Odense, for tusindvis af borgere havde stillet sig op rundt omkring for at få bare et lille glimt af de kongelige gæster. Faktisk var der så mange gæster, at kronprinsparrets program blev skubbet og forsinket, fordi de alle ville hilse på. Blandt andet blev besøget i H.C. Andersens Hus kortet ned, men parret fik dog tid til at skrive sig i gæstebogen.

Vi har kigget i arkivet og fundet et lille udvalg af billeder frem fra den store besøg i 2004, som siden blev fulgt op af flere besøg de efterfølgende år af kronprinsparret.